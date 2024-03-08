Ректор Академии при этом отметил, что не получил ответа от МОН, поэтому анонсировал протест студентов. На его обращение отреагировал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Лисовой отреагировал на просьбу отменить НМТ

Заметим для начала, что в 2024 году поступление в вузы Украины будет происходить на основе результатов национального мультитеста. Это правильно распространится и на поступающих в художественные вузы – в отличие от прошлых лет, когда они поступали в ЗВО только по результатам творческого конкурса.

Лисовой акцентировал, что Национальная музыкальная академия Украины до сих пор не избавилась от "имени Чайковского" в названии. И заметил: с одной стороны, в обращении апеллируют к военному положению, чтобы ограничиться творческим конкурсом, а с другой – во время военного положения планируют проводить акцию протеста.

Глава Минобразования при этом отметил, что в части европейских художественных университетов поступление происходит таки на основании портфолио, творческого конкурса, иногда теоретического экзамена и собеседования.

Что еще есть в европейских университетах – это понимание ценности высшего образования. Обучение в художественном университете – между практики и раскрытия таланта, еще и получение теоретических знаний. Художники, как правило, – это очень образованные и эрудированные люди,

– подчеркнул министр образования.

Лисовой добавил, что, безусловно, результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс.

Но речь идет о поступлении в учреждения высшего образования, поэтому базовые знания по обязательным предметам (украинскому языку, истории Украины, математики и одного предмета на выбор) должны быть у каждого поступающего,

– акцентировал чиновник.

Лисовой добавил: понимает, что студенты-контрактники для вузов – это и источник наполнения спецфонда заведения, который используется для улучшения материально-технической базы ЗВО, выплаты зарплат и тому подобное.

В то же время должны помнить, что ключевая задача университетов – не набрать как можно больше студентов (напомню, что количество поступающих уменьшается – конкуренция за них растет), а создать все необходимые условия для получения студентами качественного высшего образования,

– резюмировал Лисовой.

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О чем заявлял ректор Академии Чайковского

Ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского Максим Тимошенко на своей странице в фейсбуке обнародовал заявление от имени совета ректоров художественных учебных заведений в Минобразования Украины об отмене НМТ для поступления в художественные ЗВО во время военного положения. Вступление, по их мнению, должно происходить на основе творческого конкурса, как и в прошлом году.

В комментариях к посту министра Лисового, текст которого мы подали выше, Тимошенко написал, что в странах Европы нет НМТ, а только творческий конкурс. И спросил министра, хочет ли тот, чтобы художники при поступлении сдавали математику.

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