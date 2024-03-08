Ректор Академії при цьому зауважив, що не отримав відповіді від МОН, тож анонсував протест студентів. На його звернення відреагував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Лісовий відреагував про прохання скасувати НМТ

Зауважимо для початку, що у 2024 році вступ до вишів України відбуватиметься на основі результатів національного мультитесту. Це правильно пошириться і на вступників до мистецьких вишів – на відміну від минулих років, коли вони вступали до ЗВО лише за результатами творчого конкурсу.

Лісовий акцентував, що Національна музична академія України досі не позбулася "імені Чайковського" у назві. І зауважив: з одного боку, у зверненні апелюють до воєнного стану, щоб обмежитися творчим конкурсом, а з іншого – під час воєнного стану планують проводити акцію протесту.

Очільник Міносвіти при цьому зазначив, що у частині європейських мистецьких університетів вступ відбувається таки на підставі портфоліо, творчого конкурсу, подекуди теоретичного іспиту та співбесіди.

Що ще є в європейських університетах – це розуміння цінності вищої освіти. Навчання в мистецькому університеті – поміж практики і розкриття таланту, ще й здобуття теоретичних знань. Митці, як правило, – це надзвичайно освічені та ерудовані люди,

– наголосив міністр освіти.

Лісовий додав, що, безумовно, результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс.

Але йдеться про вступ до закладу вищої освіти, тому базові знання з обов'язкових предметів (української мови, історії України, математики і одного предмета на вибір) мають бути у кожного вступника,

– акцентував посадовець.

Лісовий додав: розуміє, що студенти-контрактники для вишів – це й джерело наповнення спецфонду закладу, який використовується для поліпшення матеріально-технічної бази ЗВО, виплати зарплат тощо.

Водночас маємо пам'ятати, що ключове завдання університетів – не набрати якомога більше студентів (нагадаю, що кількість вступників зменшується – конкуренція за них зростає), а створити всі необхідні умови для здобуття студентами якісної вищої освіти,

– резюмував Лісовий.

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Про що заявляв ректор Академії Чайковського

Ректор Національної музичної академії України імені Чайковського Максим Тимошенко на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив заяву від імені ради ректорів мистецьких закладів освіти до Міносвіти України щодо скасування НМТ для вступу до мистецьких ЗВО під час воєнного стану. Вступ, на їхню думку, мав би відбуватися на основі творчого конкурсу, як і торік.

У коментарях до поста міністра Лісового, текст якого ми подали вище, Тимошенко написав, що у країнах Європи немає НМТ, а тільки творчий конкурс. І запитав міністра, чи той хоче, щоб митці при вступі складали математику.

Раніше ми писали про те, як модернізують мережу медичних вишів в Україні. Що розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко, читайте за посиланням.