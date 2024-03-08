Цей виш приєднають до Харківського політехнічного інституту. Все ж Інститут збереже статус окремого дослідницького структурного підрозділу у складі ХПІ.

Дивіться також Ректор мистецького вишу закликав скасувати НМТ для частини абітурієнтів: Лісовий відреагував

Інститут іоносфери приєднають до Харківського політехнічного інституту

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що реорганізація відбуватиметься з повним збереженням чинного фінансування та матеріально-технічної бази вишу.

Приєднання закладу дозволить посилити кадровий потенціал, залучити додаткове фінансування для наукової діяльності та розширити доступ до матеріально-технічної бази, –
повідомив міністр.

І додав, що це черговий крок модернізації мережі наукових установ МОН та ЗВО.

Модернізація необхідна для більш ефективного управління науковими установами, посилення конкурентоспроможності ЗВО та створення потужних наукових осередків,
– зауважив Лісовий.

Дивіться також Від сотень тисяч – до мільйонів: яка зарплата у ректорів найкращих вишів України

В Україні модернізують мережу вишів

  • Не так давно заступник Лісового Михайло Винницький анонсував модернізацію мережі ЗВО в Україні.
  • Він уточнив, що відбудеться скорочення кількості вишів шляхом їх об'єднання та покращення якості освіти.
  • МОН вже презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти та очікує пропозицій у відповідь.
  • У МОН також оприлюднили критерії модернізації мережі ЗВО.
  • Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий вже розповідав детально, як планують реформувати систему вищої освіти. Про це можна прочитати за посиланням.