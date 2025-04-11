В Одессе объединят два вуза
- В Одессе планируют объединить НУ "Одесская морская академия" и Одесский национальный морской университет для создания единого учреждения высшего морского образования.
- Решение об объединении приняли во время встречи представителей Министерства образования и науки Украины и ректоратов обоих университетов для оптимизации сети учреждений высшего морского образования.
В Одессе планируют создать единое заведение высшего морского образования. Оно может появиться на базе двух действующих.
Речь идет о НУ "Одесская морская академия" и Одесском национальном морском университете. Об этом сообщил ректор НУ "Одесская морская академия" Михаил Миюсов в Facebook, отмечает 24 Канал.
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В Одессе планируют создать единое учреждение высшего морского образования
Такое решение приняли в результате встречи заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого и членов ректоратов Национального университета "Одесская морская академия" и Одесского национального морского университета по оптимизации сети высших морских учебных заведений Украины. Встреча состоялась в НУ "Одесская морская академия".
Участники также обсудили механизмы, сроки объединения вузов, определение руководящих органов участников объединения, а также другие важные для жизнедеятельности обоих университетов организационные мероприятия.
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В Украине продолжается модернизация сети вузов
- В Украине продолжается оптимизация сети высших учебных заведений. За год ее сократили на десять университетов.
- В МОН говорят: поставили цель – 100 государственных университетов к вступлению в Европейский Союз.
- Всего в Украине работают около 150 университетов, из которых 120 находятся в системе Минобразования.
- В прошлом году эта цифра достигала около 160 университетов.