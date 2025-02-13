Кивалов лишится должности: Одесскую юридическую академию реорганизуют

В Украине продолжается модернизация сети высших учебных заведений. Правительство приняло решение о присоединении Национального университета "Одесская юридическая академия" к Одесскому национальному университету имени Мечникова.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве уточнили, что реорганизация не повлияет негативно на студентов.

Смотрите также В Украине продолжается строительство подземных школ: где и сколько их будет

В Одессе объединят два вуза

Переход программ в Одесский национальный университет имени Мечникова состоится постепенно в течение 2025 года.

Соискатели образования, которые учатся в НУ "Одесская юридическая академия" и ее структурных подразделениях, продолжат обучение по тем же образовательным программам, на которые поступили без изменений условий финансирования (сохраняются бюджетные места, стоимость контрактов остается неизменной),

– уточнили в МОН.

Для передачи имущества и согласования штатного расписания нового укрупненного вуза создадут комиссию по реорганизации во главе с ректором Одесского национального университета имени Мечникова.

Права научно-педагогических работников двух заведений защитили во время реорганизации, за исключением руководящего состава, к которому относятся должности президента, ректора и проректоров. Поэтому Сергей Кивалов потеряет должность президента академии,

– рассказали в ведомстве.

И напомнили, что основной причиной пересмотра сети высших учебных заведений является демографическая ситуация, ведь в последние годы количество студентов уменьшилось.