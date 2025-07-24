Укрупненные вузы получили миллионы долларов на модернизацию

В Украине продолжается укрупнение сети вузов. Государственным ЗВО уже доступно 13 миллионов долларов США на обновление исследовательской и образовательной базы.

Речь идет о современных лабораторных комплексах, высокоточные научные приборы, инженерное исследовательское оборудование и энергетические установки. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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На что направят средства?

Новое оборудование уже установили и используют в учебном процессе и исследованиях или же оно находится на этапе закупки или установки.

Инвестиции в материальную базу университетов – это подготовка следующего поколения украинских инженеров, технологов, ученых. Благодаря современному учебному и исследовательскому оборудованию мы усиливаем способность университетов готовить специалистов для восстановления и развития страны,

– отмечают в МОН.

На сегодня укрупненные вузы определились почти с более 100 позициями научного и учебного оборудования, которое нужно для модернизации материально-технической базы.

Уже установили и ввели в эксплуатацию оборудование на 2 миллиона долларов США. Лабораторное оборудование на 11 миллионов долларов – на этапе закупки или поставки.

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Какое оборудование получили вузы?

Так, сканирующий электронный микроскоп с энергодисперсионным спектрометром появился в Национальном университете "Львовская политехника".

Лаборатория робототехники теперь работает в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.

Лаборатория автоматизированных систем технологического оборудования функционирует в Харьковском национальном университете имени Каразина.

ИК-Фурье-спектрометр с микроскопом передали Национальному университету кораблестроения имени адмирала Макарова.