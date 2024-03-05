Марцинкив заявляет, что община Франковска – против объединения местных вузов
Источник:Руслан Марцинкив
Заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий заявил, что Ивано-Франковский национальный медуниверситет стоит присоединить к Прикарпатскому университету имени Стефаника. Однако отметил, что вопрос неотложным не является.
На это заявление отреагировал мэр города Руслан Марцинкив. Глава Ивано-Франковска говорит, что против такой инициативы.
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Что говорят во Франковске об объединении вузов
Марцинкив заявил: мы против объединения университетов ни в одной конфигурации.
Медицинский, Прикарпатский и Университет нефти и газа – это отдельные и самодостаточные высшие учебные заведения!
– подчеркнул чиновник.
И сообщил, что во время последней сессии горсовета чиновники приняли обращение в Министерство образования и науки и Верховную Раду Украины.
Считаем такое слияние нецелесообразным,
– акцентировал Марцинкив.
И добавил, что мнение городского совета осталось неуслышанным, ведь уже есть новые публичные высказывания от министерства по объединению местных вузов в Ивано-Франковске.
Мэр города при этом отметил: будем обращаться всей общиной по сохранению наших трех университетов самостоятельными. И добавил, что даже создали открытое письмо, где просят высказать свою позицию.
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Что известно об объединении вузов во Франковске
- Нардеп Елена Винтоняк недавно заявляла, что общалась с министром образования Оксеном Лисовым по вопросу объединения местных вузов. Чиновник сообщил, что ему не известно ни о каких объединениях вузов Прикарпатья.
- Зато заместитель Лисового Михаил Винницкий в эфире Суспильного отметил, что Ивано-Франковский национальный медицинский университет следует присоединить к Прикарпатскому национальному университету имени Василия Стефаника.
- В Ивано-Франковском медуниверситете говорят, что руководство и коллектив не поддерживает идею МОН.
- Ректор Прикарпатского национального университета Игорь Цепенда отмечает, что его вуз в случае объединительных процессов будет центром из-за его высокого рейтинга. К объединению вузов готов.