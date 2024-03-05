На это заявление отреагировал мэр города Руслан Марцинкив. Глава Ивано-Франковска говорит, что против такой инициативы.

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Что говорят во Франковске об объединении вузов

Марцинкив заявил: мы против объединения университетов ни в одной конфигурации.

Медицинский, Прикарпатский и Университет нефти и газа – это отдельные и самодостаточные высшие учебные заведения!

– подчеркнул чиновник.

И сообщил, что во время последней сессии горсовета чиновники приняли обращение в Министерство образования и науки и Верховную Раду Украины.

Считаем такое слияние нецелесообразным,

– акцентировал Марцинкив.

И добавил, что мнение городского совета осталось неуслышанным, ведь уже есть новые публичные высказывания от министерства по объединению местных вузов в Ивано-Франковске.

Мэр города при этом отметил: будем обращаться всей общиной по сохранению наших трех университетов самостоятельными. И добавил, что даже создали открытое письмо, где просят высказать свою позицию.

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Что известно об объединении вузов во Франковске