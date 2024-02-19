Об объединении вузов в Ивано-Франковске речь не идет, сообщила нардеп Елена Винтоняк. Об этом ей рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
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Вузы в Ивано-Франковске не будут объединять
Нардеп отметила, что в течение последних дней читает сообщения об объединении вузов Прикарпатья. Также увидела намерения созвать внеочередную сессию Ивано-Франковского городского совета.
Поэтому она сообщила, что пообщалась с Лисовым по вопросу объединения местных вузов.
Ему не известно ни о каких объединениях никаких вузов Прикарпатья. Так, рабочая группа посещает все области и изучает ситуацию с вузами, но это никоим образом не говорит об объединении,
– сообщила она.
Отметим, что на днях мэр Ивано-Франковска заявил о присоединении к Прикарпатскому университету Медицинского университета и даже хотел созвать сессию горсовета.
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Как идет процесс модернизации сети вузов
- Не так давно Минобразования Украины представило ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине. Чиновники МОН также ждут ответных предложений.
- У МОН также обнародовали критерии модернизации сети университетов.
- Глава ведомства Оксен Лисовой уже рассказывал подробно, как планируют реформировать систему высшего образования. Об этом можно прочитать по ссылке.
- А какая судьба ждет перемещенные с оккупированных территорий университеты, рассказывала Ирина Верещук.