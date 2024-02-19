Про об'єднання вишів в Івано-Франківську не йдеться, повідомила нардепка Олена Вінтоняк. Про це їй розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
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Виші в Івано-Франківську не об'єднуватимуть
Нардепка зазначила, що протягом останніх днів читає дописи про об'єднання вишів Прикарпаття. Також побачила наміри скликати позачергову сесію Івано-Франківської міської ради.
Тож вона повідомила, що поспілкувалася з Лісовим щодо питання об'єднання місцевих вишів.
Йому не відомо про жодні об'єднання жодних вишів Прикарпаття. Так, робоча група відвідує всі області та вивчає ситуацію з вишами, але це жодним чином не говорить про об'єднання,
– повідомила вона.
Зазначимо, що днями мер Івано-Франківська заявив про приєднання до Прикарпатського університету Медичного університету і навіть хотів скликати сесію міськради.
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Як триває процес модернізації мережі вишів
- Не так давно Міносвіти України презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти в Україні. Посадовці МОН також чекають на пропозиції у відповідь.
- У МОН також оприлюднили критерії модернізації мережі університетів.
- Очільник відомства Оксен Лісовий вже розповідав детально, як планують реформувати систему вищої освіти. Про це можна прочитати за посиланням.
- А яка доля чекає на переміщені із окупованих територій університети, розповідала Ірина Верещук.