На цю заяву відреагував мер міста Руслан Марцінків. Очільник Івано-Франківська каже, що проти такої ініціативи.
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Що кажуть у Франківську про об'єднання вишів
Марцінків заявив: ми проти об'єднання університетів у жодній конфігурації.
Медичний, Прикарпатський та Університет нафти і газу – це окремі та самодостатні вищі навчальні заклади!
– наголосив посадовець.
І повідомив, що під час останньої сесії міськради чиновники ухвалили звернення до Міністерства освіти та науки та Верховної Ради України.
Вважаємо таке злиття недоцільним,
– акцентував Марцінків.
І додав, що думка міської ради залишилась непочутою, адже вже є нові публічні висловлювання від міністерства щодо об'єднання місцевих вишів в Івано-Франківську.
Мер міста при цьому зауважив: звертатимемось всією громадою щодо збереження наших трьох університетів самостійними. І додав, що навіть створили відкритий лист, де просять висловити свою позицію.
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Що відомо про об'єднання вишів у Франківську
- Нардепка Олена Вінтоняк недавно заявляла, що спілкувалася з міністром освіти Оксеном Лісовим щодо питання об'єднання місцевих вишів. Посадовець повідомив, що йому не відомо про жодні об'єднання вишів Прикарпаття.
- Натомість заступник Лісового Михайло Винницький в етері Суспільного зазначив, що Івано-Франківський національний медичний університет варто приєднати до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
- В Івано-Франківському медуніверситеті кажуть, що керівництво та колектив не підтримує ідею МОН.
- Ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда зазначає, що його виш у разі об'єднавчих процесів буде центром через його високий рейтинг. До об'єднання вишів готовий.