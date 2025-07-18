Обязательную военную подготовку для студентов-медиков в Украине восстановили

Студенты-медики в Украине будут проходить обязательную военную подготовку. Нардепы уже согласовали законопроект о военной подготовке граждан по программе подготовки офицеров запаса медслужбы.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал. Изменения призваны обеспечить потребности государства в военно-медицинских кадрах.

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Почему восстановили обязательную военную подготовку для медиков?

Авторы законопроекта отметили, что ранее военная подготовка по программе офицеров запаса медицинской службы была исключительно добровольно. И добавляют, что эта ситуация ограничивала количество подготовленных офицеров запаса медицинской службы, которые могут быть назначены на должности в особый период.

Общее количество лиц, которые сейчас проходят подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы, составляет около 5% от общего количества студентов, которые получают образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Авторы законопроекта отмечают, что восстановление обязательной военной подготовки по полному курсу программы подготовки офицеров запаса медицинской службы поможет обеспечить увеличение контингента лиц, подготовленных по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Внесение законодательных изменений также должно стать основанием для восстановления или создания новых кафедр военной подготовки или кафедр медицины катастроф и военной медицины в вузах, которые находятся в сфере управления здравоохранения и МОН.