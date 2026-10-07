  • Программа поможет студентам сформировать знания и навыки для действий в условиях угроз безопасности, сохранения жизни и здоровья, оказания домедицинской помощи и готовности к национальному сопротивлению.
  • Изучение дисциплины не предусматривает принесения военной присяги, прохождения медицинского осмотра, прибытия в ТЦК и СП, пребывания на полигонах, получения военно-учетной специальности или приобретения статуса военнообязанного.
  • Отдельное направление работы – подготовка преподавателей.