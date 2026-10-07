Керування дронами, кібербезпека: як змінять курс "Захист України" у школах

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Як зміниться "Захист України" у школах
Оновлення предмета передбачає не лише теоретичну підготовку, а й практичні навички. Учні вже у межах навчання в осередках "Захисту України" відпрацьовують тактичну медицину, стрілецьку підготовку та пілотування FPV-дронів.
Надалі старшокласники матимуть можливість поглиблено обирати окремі напрями. Серед них – керування дронами, інженерія та кібербезпека.
Наразі в Україні працює 1 027 осередків "Захисту України". Це спеціально обладнані навчальні простори для учнів. За даними МОН, у таких осередках навчаються близько 80% старшокласників.
На створення та оснащення осередків за час реформи спрямували 2,1 мільярда гривень. Ще понад 100 мільйонів гривень витратили на професійний розвиток учителів.
Студенти почали вивчати "Основи нацспротиву"
- З 1 жовтня студенти вишів і коледжів розпочали вивчення дисципліни «Основи національного спротиву». Їх понад 400 тисяч у 948 закладах освіти.
- Програма допоможе студентам сформувати знання й навички для дій в умовах безпекових загроз, збереження життя і здоров’я, надання домедичної допомоги та готовності до національного спротиву.
- Вивчення дисципліни не передбачає складання Військової присяги, проходження медогляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах, здобуття військово-облікової спеціальності чи набуття статусу військовозобов’язаного.
- Окремий напрям роботи – підготовка викладачів.