Управление дронами, кибербезопасность: как изменится курс "Защита Украины" в школах

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Как изменится предмет "Защита Украины" в школах

Обновление предмета предусматривает не только теоретическую подготовку, но и практические навыки. Учащиеся уже в рамках обучения в кружках "Защиты Украины" отрабатывают тактическую медицину, стрелковую подготовку и пилотирование FPV-дронов.

В дальнейшем старшеклассники смогут углубленно изучать отдельные направления. Среди них – управление дронами, инженерия и кибербезопасность.

В настоящее время в Украине действует 1 027 осередков "Защиты Украины". Это специально оборудованные учебные помещения для учащихся. По данным МОН, в таких центрах обучаются около 80% старшеклассников.

На создание и оснащение центров за время реформы было выделено 2,1 миллиарда гривен. Еще более 100 миллионов гривен потратили на профессиональное развитие учителей.

Студенты начали изучать "Основы национального сопротивления"

С 1 октября студенты вузов и колледжей приступили к изучению дисциплины "Основы национального сопротивления". Таких студентов более 400 тысяч в 948 учебных заведениях.