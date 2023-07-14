Время продлено: срок подачи заявлений в коледжи продлили

Абитуриентам, не успевшим подать заявления в учебные заведения профессионального высшего образования, еще есть возможность это сделать. Срок подачи заявок продлили до 20 июля.

Многие ученики еще не успели подать заявки в учреждения высшего профессионального образования. Чтобы все получили возможность получить профессию мечты, срок подачи заявлений продлили.

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Когда можно подать заявку

В МОН сообщили, что в учреждения ФПО заявки теперь можно подавать до 20 июля. Речь идет о поступающих на базе среднего образования (БСО, 9 классов).

Подавать заявки можно через электронный кабинет. Возможна подача заявки в бумажной форме.

Поступающих просят не медлить, чтобы не упустить свой шанс. ГП "Инфоресурс" пошел на такой шаг на основании письма МОН.