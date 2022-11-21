Выбивают двери в домах: оккупанты на Херсонщине терроризируют семьи, в которых есть школьники
Источник:Ярослав Янушевич
Россияне на оккупированной территории Херсонской области продолжают терроризировать украинцев. Оккупанты начали устраивать "рейды" по домам.
Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что захватчики сейчас терроризируют в частности те семьи, в которых есть школьники. При этом проверяют, в каких учебных заведениях учатся дети.
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Россияне проверяют, в каких школах учатся дети
Так, по словам главы Херсонской ОВА, оккупанты врывались в дома украинцев во временно оккупированном Мирненском территориальном обществе.
Янушевич при этом уточнил, что оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор. Также выбивали двери в дома. Таким образом, они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах.
Враги еще раз цинично запугивают мирных жителей и нарушают права детей,
– подчеркнул глава Херсонской ОВА.
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Как и сколько школ работает в Херсонской области
- Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона рассказал, что в Херсонской области 16 школ полностью разрушены, а 48 получили повреждения. Поэтому у них невозможно возобновить занятия.
- По словам Витренко, в этих школах россияне курили украинские книги и уничтожили мебель, закупленную для Новой украинской школы. При этом оккупанты селились в лучшие помещения, в частности в школы. Впоследствии их изуродовали.
- В настоящее время на территории области функционирует 157 украинских школ. Они работают дистанционно. По украинской программе учится более 65 тысяч детей. В Минобразования надеются, что благодаря успехам украинской армии значительное количество школ будет работать по украинским стандартам – не только онлайн, но и смешанном формате.
- Также чиновник рассказал, как будут реорганизовывать процесс обучения на освобожденных территориях Херсона. В МОН рассматривают несколько вариантов.
- Если школа непригодна к использованию, и там невозможно возобновить обучение, будем присоединять новых оставшихся там учеников к уже действующим онлайн-школам, уточнил Витренко.
- Чиновник также рассказал, что на деоккупированных территориях назначат новых руководителей, которые будут заниматься восстановлением школ. Только после этого в МОН могут назвать количество школ, которые будут работать в смешанном режиме. Дефицита учительских кадров нет.