Выбивают двери в домах: оккупанты на Херсонщине терроризируют семьи, в которых есть школьники

Россияне на оккупированной территории Херсонской области продолжают терроризировать украинцев. Оккупанты начали устраивать "рейды" по домам.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что захватчики сейчас терроризируют в частности те семьи, в которых есть школьники. При этом проверяют, в каких учебных заведениях учатся дети.

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Россияне проверяют, в каких школах учатся дети

Так, по словам главы Херсонской ОВА, оккупанты врывались в дома украинцев во временно оккупированном Мирненском территориальном обществе.

Янушевич при этом уточнил, что оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор. Также выбивали двери в дома. Таким образом, они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах.