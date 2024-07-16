Литва возвращает платное обучение для украинских студентов по просьбе Украины

Власти Литвы перестанут возмещать расходы на обучение для украинских студентов. Соответствующее решение приняли по просьбе нашего государства.

Нововведение вступит в силу с сентября этого года. Однако те студенты, которые уже поступили в ЗВО, смогут закончить его без платы за обучение.

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Литва возвращает платное обучение для украинских студентов

В министерстве Литвы отметили, что всю помощь украинцам предоставляют в соответствии с потребностями Украины. Так, литовская власть не хочет поощрять "утечку мозгов" из страны.

Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения и сейчас нет необходимости переводить обучение в другие места,

– заявили в министерстве образования Литвы.

В этом году украинцы, которые получили среднее образование и сдали выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам, что и граждане Литвы.

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Отдельные вузы, несмотря на решение, все же решили продолжить полное или частичное финансирование обучения украинских студентов. В частности, такие:

Вильнюсский колледж;

Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса;

Университет Витаутаса Магнуса.

Ранее мы информировали о том, что украинские студенты могут бесплатно учиться в вузах Австрии еще семестр.