Вероятно, снова без ВНО и русской литературы, – Пипа об изменениях в образовании на 2023 год
Сегодня наше государство находится на пути отказа от всего российского. Украинское образование – одно из важных направлений.
Уже немало сделано для того, чтобы зарубежная литература стала действительно мировой, а не литературой "русского мира". Сейчас там нет произведений российских авторов, кроме "Собачьего сердца" Михаила Булгакова, что является необязательным. Об этом 24 канала сказала народная депутат Наталья Пипа.
Достойно внимания "Этого недостаточно": сколько учебных заведений в Украине
Впереди серьезная работа
"Дискуссионным остается Гоголь. Это все-таки украинский писатель или русский? Он нес украинскую идею или "русский мир"? Его исследователи говорят, что это очень неоднозначная личность. Он грустил и любил Украину как страну, местность, землю – но не как государство", – объясняет Пипа.
Он описывал ее красоту, добавляет она, но в принципе никогда не являлся государственником. В этом вопросе идет большая острая дискуссия.
"Сегодня разрешены "Вечера на хуторе близь Диканьки", и мне присылают как в учебниках казаки стоят на коленях перед Екатериной II. Соответственно, какую смысловую нагрузку несет это произведение? Честно говоря, картинку совсем неприятно видеть", – отмечает народная депутат.
Искоренение токсичного наследия / Что должны осознать украинцы: смотрите видео
Пипа акцентирует: вопросов будет много. В частности, это касается пересмотра курса украинской литературы. Возможно, есть немало авторов, которых мы забыли.
Мы Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку изучали со стороны колонизации. Отдельные учителя пересматривают и доносят нам, что Шевченко был не только крепостным, он был невероятно талантливым художником, а также был человеком, имел разные отношения,
– отметила народная депутат.
В то же время, он был одним из первых, кто говорил не о федерации славянских государств, а о самостоятельной Украине. И в этом великая честь и заслуга Шевченко.
"Запросов еще много. Меня не радует, кто является министром образования. В кулуарах говорят о еще худшей кандидатуре – ректоре Житомирского университета. Работы в дальнейшем много. Это очень зависит от Офиса Президента и монобольшинства. Есть вещи, которые они делают хорошо", – утверждает Пипа.
К примеру, продолжает она, то, что сегодня в Киево-Печерской лавре властвует украинская церковь, очень радует. В конце концов, она ценит украинцев, а не является частью ФСБ и не работает на Россию.
Но понимания того, что делает образование, к сожалению, от ОП я не вижу. Я буду дальше работать над этим, сплачивать людей вокруг себя – и депутатов, и педагогов, и тех, кто ходит в садик, школу и университет. Призываю всех быть как ВСУ – не бояться вызовов,
– замечает Пипа.
Народный депутат также отметила людей, которые включают здравый смысл и дают неоднобокую трактовку. В контексте образования, акцентирует Пипа, 2023 год не будет простым. Предварительно абитуриенты в вузы будут сдавать не ВНО, а национальный мультипредметный тест.
"Речь идет о 4 предметах. Скорее всего, третьим основным предметом будет история Украины. Однако все детали будут озвучены в январе – феврале", – подытожила народная депутат Наталья Пипа.
Возможно ли провести ЗНО – 2023 в традиционном формате
- Из-за полномасштабной войны и выезда значительного количества школьников за границу в Минобразования считают, что проведение ВНО в традиционном формате в 2023 году невозможно. Однако от такого формата не будут отказываться.
- Генеральный директор директората профессионального высшего, высшего образования МОН Олег Шаров в комментарии Освіта.ua рассказал, что сейчас провести ВНО в традиционном формате невозможно, в том числе и в связи с вопросами безопасности. Также есть проблемы с логистикой.
- Дело в том, что практически невозможно отправить пакеты с бумажными заданиями специальной почтой во все уголки Украины и за границу. А потом еще и вернуть бланки задач таким же образом. К тому же проведение ВНО требует значительных средств. "Бюджетное финансирование предусмотрено. Но в 2022 году министерству приходилось привлекать дополнительные средства для внешней оценки. Наша задача – организовать все так, чтобы максимально приблизить НМТ к ВНО", – сказал Шаров.