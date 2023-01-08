Уже немало сделано для того, чтобы зарубежная литература стала действительно мировой, а не литературой "русского мира". Сейчас там нет произведений российских авторов, кроме "Собачьего сердца" Михаила Булгакова, что является необязательным. Об этом 24 канала сказала народная депутат Наталья Пипа.

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"Дискуссионным остается Гоголь. Это все-таки украинский писатель или русский? Он нес украинскую идею или "русский мир"? Его исследователи говорят, что это очень неоднозначная личность. Он грустил и любил Украину как страну, местность, землю – но не как государство", – объясняет Пипа.

Он описывал ее красоту, добавляет она, но в принципе никогда не являлся государственником. В этом вопросе идет большая острая дискуссия.

"Сегодня разрешены "Вечера на хуторе близь Диканьки", и мне присылают как в учебниках казаки стоят на коленях перед Екатериной II. Соответственно, какую смысловую нагрузку несет это произведение? Честно говоря, картинку совсем неприятно видеть", – отмечает народная депутат.

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Пипа акцентирует: вопросов будет много. В частности, это касается пересмотра курса украинской литературы. Возможно, есть немало авторов, которых мы забыли.

Мы Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку изучали со стороны колонизации. Отдельные учителя пересматривают и доносят нам, что Шевченко был не только крепостным, он был невероятно талантливым художником, а также был человеком, имел разные отношения,

– отметила народная депутат.

В то же время, он был одним из первых, кто говорил не о федерации славянских государств, а о самостоятельной Украине. И в этом великая честь и заслуга Шевченко.

"Запросов еще много. Меня не радует, кто является министром образования. В кулуарах говорят о еще худшей кандидатуре – ректоре Житомирского университета. Работы в дальнейшем много. Это очень зависит от Офиса Президента и монобольшинства. Есть вещи, которые они делают хорошо", – утверждает Пипа.

К примеру, продолжает она, то, что сегодня в Киево-Печерской лавре властвует украинская церковь, очень радует. В конце концов, она ценит украинцев, а не является частью ФСБ и не работает на Россию.

Но понимания того, что делает образование, к сожалению, от ОП я не вижу. Я буду дальше работать над этим, сплачивать людей вокруг себя – и депутатов, и педагогов, и тех, кто ходит в садик, школу и университет. Призываю всех быть как ВСУ – не бояться вызовов,

– замечает Пипа.

Народный депутат также отметила людей, которые включают здравый смысл и дают неоднобокую трактовку. В контексте образования, акцентирует Пипа, 2023 год не будет простым. Предварительно абитуриенты в вузы будут сдавать не ВНО, а национальный мультипредметный тест.

"Речь идет о 4 предметах. Скорее всего, третьим основным предметом будет история Украины. Однако все детали будут озвучены в январе – феврале", – подытожила народная депутат Наталья Пипа.

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