Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства заявил, что надежные и надлежаще обустроенные укрытия должны быть во всех школах, садиках, вузах Украины. Ведь именно безопасность является приоритетом на 2023 год.

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Сколько учебных заведений в Украине имеют укрытие

Шмигаль рассказал, что сейчас 65% образовательных учреждений Украины имеют надежные хранилища. Однако этого недостаточно. Надлежаще оборудованные укрытия имеют все учебные заведения.

Также премьер-министр сообщил, что в нашем государстве будут совершенствоваться формат онлайн-образования.

Должны прибегать к онлайн-обучению, чтобы защитить жизнь и здоровье детей,

– подчеркнул глава правительства.

Следовательно, по словам Шмыгаля, программа обучения должна быть качественной, ученики и учителя должны быть обеспечены хорошим интернетом.

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