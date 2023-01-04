Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства заявил, что надежные и надлежаще обустроенные укрытия должны быть во всех школах, садиках, вузах Украины. Ведь именно безопасность является приоритетом на 2023 год.
Читайте Количество детей еще возросло: сколько школьников из Украины находится за границей
Сколько учебных заведений в Украине имеют укрытие
Шмигаль рассказал, что сейчас 65% образовательных учреждений Украины имеют надежные хранилища. Однако этого недостаточно. Надлежаще оборудованные укрытия имеют все учебные заведения.
Также премьер-министр сообщил, что в нашем государстве будут совершенствоваться формат онлайн-образования.
Должны прибегать к онлайн-обучению, чтобы защитить жизнь и здоровье детей,
– подчеркнул глава правительства.
Следовательно, по словам Шмыгаля, программа обучения должна быть качественной, ученики и учителя должны быть обеспечены хорошим интернетом.
К теме Значительные потери: россияне разрушили в Украине тысячи учебных заведений
Сколько учебных заведений в Украине разрушила Россия
- Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказал, что с 24 февраля оккупанты повредили более 2,6 тысяч учебных заведений в нашем государстве.
- Полностью уничтожены 406 учебных заведений.
- На подконтрольной Украине территории работают около 13 тысяч школ.