Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время брифинга уточнил, что с 24 февраля оккупанты повредили более 2,6 тысяч учебных заведений в нашем государстве.

Читайте Эти правила спасут жизнь: как учащемуся безопасно провести зимние каникулы во время войны

Сколько учебных заведений в Украине разрушила Россия

Замминистра уточнил, что полностью уничтожены 406 учебных заведений.

Также рассказал, что сейчас на подконтрольной Украине территории работают около 13 тысяч школ. А за границей находится около полумиллиона украинских школьников.

Уже более 100 тысяч детей вернулись в Украину в украинскую национальную образовательную систему,

– подчеркнул Витренко.

При этом он отметил, что на временно оккупированных территориях находятся около 100 школьников.

К слову, на сегодняшний день в Украине в онлайн-режиме работает почти 5 тысяч школ.

Акцентировал министр и на том, что наше государство – единственная страна, которая во время активной фазы боевых действий не остановила обучение.

К теме Каникулы 2022 – 2023: когда и сколько отдыхают учащиеся в Украине во время войны и террора России

Дети в Украине получат помощь