Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінгу уточнив, що від 24 лютого окупанти пошкодили понад 2,6 тисячі навчальних закладів у нашій державі.

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Скільки закладів освіти в Україні зруйнувала Росія

Заступник міністра уточнив, що повністю знищені 406 закладів освіти.

Також розповів, що зараз на підконтрольній Україні території працюють майже 13 тисяч шкіл. А за кордоном перебуває близько пів мільйона українських школярів.

Вже понад 100 тисяч дітей повернулися в Україну до української національної освітньої системи,

– наголосив Вітренко.

При цьому зауважив, що на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 100 школярів.

До слова, на сьогодні в Україні в онлайн-режимі працює майже 5 тисяч шкіл.

Акцентував міністр і на тому, що наша держава – єдина країна, яка під час активної фази бойових дій не зупинила навчання.

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