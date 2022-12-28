Так вчаться 7 – річна Варвара, 11 – річний Тимофій, 10 – річна Емма та десятки тисяч інших школярів в Україні. Адже масштабні перебої з електро- та водопостачанням тривають.
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Діти в Україні отримають допомогу
Так, у ЮНІСЕФ заявили, що забезпечуватимуть сім'ї необхідними товарами, послугами, а також грошима.
Школи при цьому забезпечать системами опалення й паливом.
А у лікарнях з'являться нові генератори й теплові насоси.
Також 50 тисяч дітей-переселенців отримають зимовий одяг.
Таку підтримку надаватимуть через різні платформи.
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Кожна українська школа отримає дві тисячі доларів
- Українські школи отримають кошти на обладнання та ремонт їдалень.
- ️Цей гуманітарний проєкт вартістю понад 2 мільйони доларів охопить 1 тисячу шкіл. У них навчається більш ніж 450 тисяч дітей.
- ️Так, кожній школі виплатять одноразову допомогу – 2000 доларів. За ці гроші у закладах освіти мають закупити обладнання та зробити ремонт у шкільних їдальнях.
- Д️о слова, це спільна ініціатива Першої леді Олени Зеленської, Мінреінтеграції та UNICEF. Вона має на меті покращити якість навчання дітей умовах війни та популяризувати серед них здорове харчування.