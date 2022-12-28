Так учатся 7-летняя Варвара, 11-летний Тимофей, 10-летняя Эмма и десятки тысяч других школьников в Украине. Ведь масштабные перебои с электро- и водоснабжением продолжаются.

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Дети в Украине получат помощь

Так, в ЮНИСЕФ заявили, что будут снабжать семьи необходимыми товарами, услугами, а также деньгами.

Школы при этом снабдят системами отопления и топливом.

А в больницах появятся новые генераторы и тепловые насосы.

Также 50 тысяч детей-переселенцев получат зимнюю одежду.

Такую поддержку будут оказывать через разные платформы.

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