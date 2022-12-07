Средства будут предоставляться опорным школам. Соответствующее предложение было предоставлено в Минреинтеграции.
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Каждая школа получит 2000 долларов
Этот гуманитарный проект стоимостью более 2 миллионов долларов охватит 1 тысячу школ. У них учится более 450 тысяч детей.
️Да, каждой школе выплатят единовременную помощь – 2000 долларов. За эти деньги в учебных заведениях должны закупить оборудование и сделать ремонт в школьных столовых.
К слову, это совместная инициатива Первой леди Елены Зеленской, Минреинтеграции и UNICEF. Она имеет целью улучшить качество обучения детей в условиях войны и популяризировать среди них здоровое питание.
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.