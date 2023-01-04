Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що надійні та належно облаштовані укриття мають бути в усіх школах, дитсадках, вишах України. Адже саме безпека є пріоритетом на 2023 рік.

Читайте Кількість дітей ще зросла: скільки школярів з України перебуває за кордоном

Скільки навчальних закладів в Україні мають укриття

Шмигаль розповів, що заразі 65% освітніх закладів України мають надійні сховища. Однак цього недостатньо. Належно обладнані укриття мають усі заклади освіти.

Також прем'єр-міністр повідомив, що у нашій державі удосконалюватимуть формат онлайн-освіти.

Мусимо вдаватися до онлайн-навчання, щоб захистити життя та здоров'я дітей,

– наголосив очільник уряду.

Відтак, за словами Шмигаля, програма навчання має бути якісною, учні та вчителі мають бути забезпечні хорошим інтернетом тощо.

До теми Значні втрати: росіяни поруйнували в Україні тисячі навчальних закладів

Скільки закладів освіти в Україні зруйнувала Росія