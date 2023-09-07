Лисовой назвал вызов для нынешней системы образования Украины
Источник:kanaldim.tv
Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой назвал вызов для нынешнего украинского образования. Он состоит в том, что эта система образования не была построена для нашего государства.
Действующую систему образования строили в советское время. И она тогда была эффективна, уточнил министр.
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Лисовой назвал вызов для нынешнего украинского образования
Действующая система образования, по словам чиновника, была построена достаточно эффективно когда-то давно для Советского Союза.
Она воспитывала "винтиков" для системы – унифицированных, стандартизированных, одинаково одетых, живущих в одинаковых хрущевках и мыслящих одинаково,
– акцентировал Лисовой.
Зато сегодня нужно формировать систему образования именно для независимой Украины.
Для страны, которая видит себя в Европейском Союзе, которая видит себя самодостаточной и базируется на базовых общечеловеческих ценностях свободы и человеческого достоинства,
– подчеркнул министр.
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Что раньше говорил Лисовой об украинском и русском языках
- Не так давно министр образования заявлял: человек является патриотом той страны, на языке которой он разговаривает со своими детьми. Так поступают люди, желающие успеха для своих детей.
- Он также поблагодарил всех тех русскоязычных, которые перешли на украинский. При этом призвал формировать вокруг своих детей украиноязычную среду – мультфильмы, кино, книги, круг общения, контент в сети.