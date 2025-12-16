В Украине дефицит учителей: в Раде назвали, сколько педагогов не хватает

В школьной системе Украины есть 316 тысяч ставок. Впрочем, фактически работают 262 тысячи.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

Смотрите также В Госбюджете – 2026 на образование, науку предусмотрели рекордные 298,8 миллиарда гривен: куда направят

Что известно о дефиците учителей в Украине?

Сергей Бабак объяснил, что каждый год страна готовит более 10 тысяч будущих учителей, но большинство из них не работают в школах из-за низких зарплат.

В школьной системе есть 316 тысяч ставок, но фактически работает 272 тысячи. То есть 44 тысячи – это скрытые вакансии, которые покрываются совместительством. Это около 15% дефицита,

– говорит он.

По словам главы комитета Рады, молодому человеку нужны нормальные стартовые условия: возможность снять жилье, планировать будущее.

"Если зарплата 8–10 тысяч, он ищет другую работу. И за 30 лет ни одно правительство не поднимало зарплаты всем учителям радикально, потому что их просто очень много, и это требует огромного материального ресурса", – резюмировал Бабак.

Сколько получают учителя в Украине?