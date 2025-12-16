В Украине дефицит учителей: в Раде назвали, сколько педагогов не хватает
В школьной системе Украины есть 316 тысяч ставок. Впрочем, фактически работают 262 тысячи.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.
Что известно о дефиците учителей в Украине?
Сергей Бабак объяснил, что каждый год страна готовит более 10 тысяч будущих учителей, но большинство из них не работают в школах из-за низких зарплат.
В школьной системе есть 316 тысяч ставок, но фактически работает 272 тысячи. То есть 44 тысячи – это скрытые вакансии, которые покрываются совместительством. Это около 15% дефицита,
– говорит он.
По словам главы комитета Рады, молодому человеку нужны нормальные стартовые условия: возможность снять жилье, планировать будущее.
"Если зарплата 8–10 тысяч, он ищет другую работу. И за 30 лет ни одно правительство не поднимало зарплаты всем учителям радикально, потому что их просто очень много, и это требует огромного материального ресурса", – резюмировал Бабак.
Сколько получают учителя в Украине?
Нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине самые низкие зарплаты по отраслям: образование – 16 984 гривны (+83 гривны); библиотеки, музеи, архивы – 14 531 гривна (-705 гривен); творчество, искусство и развлечения – 14 809 гривен (без изменений).
Известно, что молодой учитель в Киеве с 5-летним стажем и 31,5 часами уроков в неделю получает зарплату 18 000 гривен со всеми надбавками.
В то же время с 1 января 2026 года зарплата учителей вырастет на 30%, а с 1 сентября 2026 года дополнительно на 20%.