Сколько детей-беженцев из Украины учится в школах Польши и дистанционно – в украинских

Это такое же количество, как и в апогее прошлого учебного года. 15 мая у нас тоже было около 200 тысяч учащихся,

– заявил Жимковские.

Еще примерно столько же детей получает образование в украинских школах онлайн, находясь в Польше.

При этом, по словам замминистра, по сравнению с прошлым годом больше украинских учащихся учится в общих классах с польскими ровесниками. Да, уменьшилось количество таких школьников в подготовительных классах.

Сколько украинцев находится в Польше

По данным Жимковского, в Польше могут находиться примерно 1,5 – 2 миллиона украинцев, сбежавших от войны. Из них 430 000 наших земляков нашли легальную работу. В целом же в Польше может находиться примерно 3,5 миллиона украинцев.