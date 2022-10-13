Сколько детей-беженцев из Украины учится в школах Польши и дистанционно – в украинских
Источник:PAP
Из-за полномасштабной войны России против Украины многие украинские школьники уехали за границу. Многие из наших земляков оказались в Польше и продолжили обучение там.
Часть детей-беженцев из Украины ушла в польские школы. Остальные учатся дистанционно в украинских учебных заведениях.
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Сколько детей учится в школах Польши
Заместитель министра образования и науки Польши Томаш Жимковски сообщил, что на 12 октября в польских школах учится около 200 тысяч детей из Украины.
Это такое же количество, как и в апогее прошлого учебного года. 15 мая у нас тоже было около 200 тысяч учащихся,
– заявил Жимковские.
Еще примерно столько же детей получает образование в украинских школах онлайн, находясь в Польше.
При этом, по словам замминистра, по сравнению с прошлым годом больше украинских учащихся учится в общих классах с польскими ровесниками. Да, уменьшилось количество таких школьников в подготовительных классах.
Сколько украинцев находится в Польше
По данным Жимковского, в Польше могут находиться примерно 1,5 – 2 миллиона украинцев, сбежавших от войны. Из них 430 000 наших земляков нашли легальную работу. В целом же в Польше может находиться примерно 3,5 миллиона украинцев.
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Сколько украинских школьников учится за границей
По данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на сентябрь за границей находилось около 490 тысяч украинских школьников.
По данным Европейского союза, по состоянию на 4 октября в школьные системы стран ЕС интегрировали почти 520 тысяч украинских детей. Об этом свидетельствуют статистические данные 26 стран Европейского союза. Однако в эту статистику не входят данные из Великобритании, США, Канады и отдельных иностранных стран.
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