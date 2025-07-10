Литва выделяет 21 миллион евро на восстановление образования в Украине

Литва выделит 21 миллион евро на инициативы, направленные на восстановление инфраструктуры, улучшение результатов обучения и модернизацию образовательных услуг для детей и молодежи в Украине. Такие данные содержит соглашение между нашей страной и литовцами.

Его подписали представители министерств образования двух стран во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН Украины.

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Литва предоставит украинцам 21 миллион евро на образование

Инвестиции сосредоточат на создании и оборудовании безопасных, инклюзивных и инновационных учебных сред.

В основе соглашения – инвестиция в размере 17 миллионов евро. Ее направят на строительство современной многофункциональной школы-хаба в Житомире по проекту "Школа будущего для Украины", разработанным итальянскими и украинскими архитекторами. Проект является победителем международного архитектурного конкурса, инициированного Литвой в 2023 году.

Строительство школы станет первым образовательным проектом в нашей стране, созданным по принципам Нового европейского Баугауза (NEB). Готовый к использованию дизайн-проект будет также доступен общинам на безвозмездной основе. Он предусматривает строительство инновационных школ, оборудованных для работы как в мирное, так и в военное время,

– отметили в МОН.

Меморандум также предусматривает выделение трех миллионов евро на установку солнечных энергетических систем для школ и детских садов. Системы установят для 14 учебных заведений в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Харьковской и Черновицкой областях. Благодаря этим системам работа школ и садов будет продолжаться без перебоев. Это также позволит уменьшить долгосрочные расходы на электроэнергию.

Дополнительный один миллион евро от Литвы и Тайваня направят на поддержку программы Catch-up и STEAM в Одесской области, разработанной CPVA и украинским партнером savED. Программа направлена на преодоление образовательных потерь.

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Швейцария инвестирует 18,5 миллиона в украинские реформы

Швейцария также инвестирует 18,5 миллионов франков в продолжение поддержки ключевых реформ в Украине – образования и децентрализации. На Международной конференции по восстановлению Украины в Риме подписали Меморандум о новом этапе проекта.

Проект направлен на привлечение граждан территориальных общин к реформированию и восстановлению образования, а также расширение доступа к качественному и безопасному образованию.