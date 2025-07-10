Її підписали представники міністерств освіти двох країн під час Конференції з питань відновлення України в Римі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН України.

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Литва надасть українцям 21 мільйон євро на освіту

Інвестиції зосередять на створенні й обладнанні безпечних, інклюзивних та інноваційних навчальних середовищ.

В основі угоди – інвестиція в розмірі 17 мільйонів євро. Її скерують на будівництво сучасної багатофункціональної школи-хабу в Житомирі за проєктом "Школа майбутнього для України", розробленим італійськими й українськими архітекторами. Проєкт є переможцем міжнародного архітектурного конкурсу, ініційованого Литвою у 2023 році.

Будівництво школи стане першим освітнім проєктом у нашій країні, створеним за принципами Нового європейського Баугаузу (NEB). Готовий до використання дизайн-проєкт буде також доступний громадам на безоплатній основі. Він передбачає будівництво інноваційних шкіл, обладнаних для роботи як у мирний, так і у воєнний час,

– зауважили у МОН.

Меморандум також передбачає виділення трьох мільйонів євро на встановлення сонячних енергетичних систем для шкіл і дитячих садків. Системи встановлять для 14 закладів освіти в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях. Завдяки цим системам робота шкіл та садків триватиме без перебоїв. Це також дасть змогу зменшити довгострокові витрати на електроенергію.

Додатковий один мільйон євро від Литви й Тайваню спрямують на підтримку програми Catch-up та STEAM на Одещині, розробленої CPVA та українським партнером savED. Програма спрямована на подолання освітніх втрат.

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Швейцарія інвестує 18,5 мільйона в українські реформи

Швейцарія також інвестує 18,5 мільйона франків у продовження підтримки ключових реформ в Україні – освіти та децентралізації. На Міжнародній конференції з відновлення України в Римі підписали Меморандум про новий етап проєкту.

Проєкт спрямований на залучення громадян територіальних громад до реформування та відновлення освіти, а також розширення доступу до якісної та безпечної освіти.