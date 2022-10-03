IT – специальности и иностранные языки: на обучение детей воинов выделили 15 миллионов гривен

Пока украинские воины защищают Родину на фронте, земляки продолжают беспокоиться об их благосостоянии. В частности, об обучении детей военнослужащих.

Всеукраинская сеть частных общеобразовательных школ Украины IT Step School также решила помочь получить качественное образование детям воинов. При этом выделила на это внушительную сумму.

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Сколько IT Step School выделила средств на обучение детей воинов

Школа пожертвовала на обучение детей военнослужащих 15 миллионов гривен. Получить образование за эти деньги сможет 130 детей из 11 городов Украины, в которых есть филиалы школы.

Дети смогут учиться в таких городах:

Киев;

Луцк;

Ровно;

Львов;

Ивано-Франковск;

Полтава;

Житомир;

Днепр;

Кривой Рог;

Запорожье;

Одесса;

Кременчуг.

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Кто может получать образование

Программа школы доступна в основном для учащихся 5 – 11 классов. Однако в четырех школах действует программа и для учащихся начальных классов. Во время учебы дети будут углубленно изучать IT – специальности и иностранные языки. Можно выбрать кроме английского также китайский, испанский, немецкий, польский и французский.

На уроках особое внимание будет уделяться и психологическому комфорту ребенка. К слову, в каждом филиале школы есть надежное укрытие.

Подать заявку на бесплатное обучение можно оформив заявку по ссылке. Заявки принимаются до 17 октября включительно. Учеба стартует 7 ноября.

Какое количество учащихся в Украине посещает школы

Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко рассказал, что количество школьников, которые учатся онлайн за пределами страны, каждый раз уменьшается. Также все больше украинских школьников переходят от онлайн к смешанной форме обучения. Это зависит от ситуации безопасности и убежищ в учебных заведениях. Возможность посещать школы в Украине уже имеют более 2 миллионов школьников. А это более половины всех учеников, или 65%. Они учатся офлайн и по смешанной форме. Сколько школьников учатся в украинских школах из-за границы

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 1 сентября в Украине пострадали более 2405 учебных заведений, из них 270 – полностью разрушены.

На сегодняшний день, по словам заместителя главы МОН, более 400 тысяч школьников учатся дистанционно в украинских школах, находясь за границей. В начале июня таких детей было больше 600 тысяч.