Школы разбомбили россияне: какому количеству украинских детей негде учиться

Российские оккупанты с начала войны уничтожили и повредили в Украине более 2 тысяч учебных заведений. Таким образом десяткам тысяч наших учеников негде учиться. Помогут Украине справиться с этой проблемой в Евросоюзе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала значительную денежную помощь Украине на восстановление образовательных учреждений. При этом во время третьего визита в наше государство 15 сентября увидела руины школ в Ирпене на Киевщине.

Важно Для каждого учреждения – отдельный план: Еврокомиссия дает Украине 100 миллионов евро на восстановление школ

70 тысячам детей негде учиться

По словам президента Евросоюза, в этом году в Украине 70 000 детей не могут вернуться в свои школы. Их разрушили российские бомбы. Так, фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия выделит нашему государству 100 миллионов евро на восстановление учебных заведений. При этом они с первой леди Украины Еленой Зеленской продолжат сотрудничать по восстановлению школ.

За деньги Евросоюза восстановят 74 украинских школы

Накануне Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала выделение этих 100 миллионов евро на восстановление украинских школ. По словам Елены Зеленской, деньги предназначены для 74 учебных заведений. Эти школы должны быть построены до зимы. Для каждого заведения был подготовлен конкретный план. Также она обсудила с президентом Еврокомиссии следующие вопросы:

потребности украинцев заграницей и на Родине;

лечение в других странах наших гражданских и военнослужащих;

помощь в протезировании для нуждающихся;

психологическую реабилитацию для всех украинцев;

образование и его доступность для нашей молодежи.

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Сколько школ повреждены и разрушены в результате войны

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 1 сентября в Украине пострадали 2405 учебных заведений. Из них 270 – полностью разрушены. Также в Генштабе ВСУ напомнили, что нападения на школы – это военные преступления. При этом подчеркнули: россия ответит за все содеянное.

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