В Украине запустили национальный опрос о состоянии образования

Минобразования Украины совместно с Минцифры запускают масштабный всеукраинский опрос о реальном состоянии украинского образования. Чиновники говорят, что им важно услышать мнение каждого участника образовательного процесса.

К участию приглашают родителей дошкольников, школьников и их родителей, студентов профтехов и ЗВО с родителями, а также – всех неравнодушных граждан Украины.

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Украинцев призывают принять участие в опросе о состоянии образования

Вице-премьер Михаил Федоров заявил: мы проводим много совещаний по темам, касающихся образования, но есть проблемы, которые находятся вне радаров. Поэтому хотим узнать у педагогов, родителей, студентов и детей об особенностях, которые мы еще не идентифицировали.

В МОН зато отмечают, что ответы помогут определить реальное состояние образования, выявить насущные проблемы и спланировать эффективные изменения.

Вместе мы сможем создать образование будущего, –

убеждены в Минобразования.

Опрос продлится всего 10 дней. Присоединиться можно здесь.