В Украине будут развивать психологическую службу в системе образования
Кабмин Украины утвердил план мероприятий по развитию психологической службы в системе образования до 2030 года. Реализация Концепции будет осуществляться в рамках соответствующего плана мероприятий.
Он включает 18 комплексных мер. Они направлены на формирование целостной системы психологической и психосоциальной поддержки всех участников образовательного процесса, с переходом от реагирования на отдельные проблемы к системному и превентивному подходу, сообщили в МОН Украины.
Какие направления будут развиваться?
Среди ключевых направлений такие:
обновление нормативной базы психологической службы и штатных нормативов учебных заведений;
развитие профессиональных компетенций практических психологов и социальных педагогов, внедрение супервизии и программ повышения квалификации;
обучение педагогов раннему выявлению психоэмоциональных трудностей учащихся и оказанию первой психологической помощи;
совершенствование механизмов взаимодействия между образовательными учреждениями, социальными службами и системой здравоохранения, обеспечение возможности направления учащихся к специалистам;
цифровизация работы психологической службы и пилотирование новых моделей финансирования психологического обеспечения образовательного процесса.
Особое внимание в Плане мероприятий уделено совершенствованию системы профессиональной подготовки будущих специалистов психологической службы, а также обеспечению системного мониторинга и оценки результативности внедрения Концепции развития психологической службы.
Как в школах проходят проверки детского питания?
- Специалисты Госпродпотребслужбы в течение двух месяцев проверяли качество питания учащихся в школах Украины. Анализу подверглись почти 8 000 школ.
- В центре внимания находились повседневные процессы на школьных пищеблоках: хранение продуктов, соблюдение температурного режима и правил гигиены, обращение с пищевыми отходами и т. д.
- Так, в 52% проверенных школ необходимо уделить внимание требованиям безопасности пищевых продуктов. В частности, обучению работников правилам гигиены, обращению с отходами, условиям хранения продуктов и защите от вредителей.