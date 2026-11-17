Кабмин Украины утвердил план мероприятий по развитию психологической службы в системе образования до 2030 года. Реализация Концепции будет осуществляться в рамках соответствующего плана мероприятий.

Он включает 18 комплексных мер. Они направлены на формирование целостной системы психологической и психосоциальной поддержки всех участников образовательного процесса, с переходом от реагирования на отдельные проблемы к системному и превентивному подходу, сообщили в МОН Украины.

Какие направления будут развиваться?

Среди ключевых направлений такие:

обновление нормативной базы психологической службы и штатных нормативов учебных заведений;

развитие профессиональных компетенций практических психологов и социальных педагогов, внедрение супервизии и программ повышения квалификации;

обучение педагогов раннему выявлению психоэмоциональных трудностей учащихся и оказанию первой психологической помощи;

совершенствование механизмов взаимодействия между образовательными учреждениями, социальными службами и системой здравоохранения, обеспечение возможности направления учащихся к специалистам;

цифровизация работы психологической службы и пилотирование новых моделей финансирования психологического обеспечения образовательного процесса.

Особое внимание в Плане мероприятий уделено совершенствованию системы профессиональной подготовки будущих специалистов психологической службы, а также обеспечению системного мониторинга и оценки результативности внедрения Концепции развития психологической службы.

Как в школах проходят проверки детского питания?