В Украине провели опрос, чтобы выяснить, хотят ли подростки жить на Родине. Большинство опрошенных не хотят уезжать за границу.

Такие данные исследования "Индекс будущего" представил Фундация первой леди Украины Елены Зеленской. Инициатива реализована в партнерстве с KSE Institute, команда которого разработала методологию и провела исследование.

Хотят ли подростки жить в Украине?

Среди опрошенных подростков в возрасте 15–17 лет 60,5% хотели бы постоянно жить в Украине, а 22,7% – за рубежом.

Желание жить в Украине чаще выражали те, кто верит в будущее страны и доволен своей школой. В то же время исследователи не обнаружили, что подростки, которые выше оценивают свои способности или участвуют в олимпиадах, конкурсах или соревнованиях, чаще хотят жить за границей.

Сегодня, когда украинские дети взрослеют в условиях войны, мы должны сохранить их веру в собственные силы, поддержать их мечты и дать возможность раскрыть свой талант. Дети выбирают Украину, верят в нее, связывают с ней свои планы. И мы должны сделать все, чтобы эта вера не угасла, чтобы каждый подросток имел возможность найти себя, реализовать свои способности и добиться успеха именно здесь,

– заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Что известно об исследовании?