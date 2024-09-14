Перечень общин по уровню риска в системе образования: как проверить свой регион

На днях Министерство образования и науки Украины согласовало перечень территориальных общин по уровню риска безопасности в системе образования. Он основывается на основе Методики оценки рисков.

Методику утвердил Кабмин Украины. Она предусматривает пять уровней риска безопасности в системе образования.

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Где найти перечень общин по уровню риска в системе образования

Вот эти пять уровней риска безопасности в системе образования:

1) Непреодолимый – временно оккупированные территории и общины, где продолжаются активные боевые действия.

2) Очень высокий – возможность начала боевых действий. В этих общинах учебные заведения расположены на расстоянии до 45 километров от линии активных боевых действий, а также на расстоянии до 45, 30 или 15 километров от границ с Россией, Беларусью, Молдовой в пределах Приднестровского региона соответственно.

3) Высокий – к нему относятся общины, учебные заведения которых расположены вне риска артиллерийского поражения на расстоянии до 60 километров от линии активных боевых действий или территорий, где есть риск начала боевых действий. Другим критерием является расположение учебных заведений общины в пределах 135, 60 или 30 километров от границ с Россией, Беларусью, Молдовой в пределах Приднестровского региона соответственно.

4) Умеренный – получили общины, заведения которых расположены в пределах 90 километров от активных или возможных боевых действий, а также на расстоянии до 270, 90 и 45 километров от границ с Россией, Беларусью, Молдовой в пределах Приднестровского региона соответственно.

5) Удовлетворительный – риск, при котором учебные заведения могут построить относительно безопасный и полноценный очный формат обучения.

Интересно! Подробнее о каждом из уровней риска можно узнать здесь.

Методику оценки рисков безопасности применяют к учебным заведениям всех типов и форм собственности. Данные для оценки рисков безопасности анализируют. Зонирование поможет учитывать риски безопасности при разработке образовательных политик, выбора мест для укрытий и восстановления очного или смешанного обучения.

С перечнем общин можно ознакомиться на специально созданном дашборде по ссылке.

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