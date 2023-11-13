Ученики могут заканчивать школу в 20 лет: чем интересное и колоритное образование во Франции

Франция – единственная страна в мире, где философия является обязательным предметом в учебном плане. Французы убеждены, что изучение этого предмета в школе оказывает положительное влияние на достижения учащихся по математике и естественным наукам.

Глава ОО "Освитория" Зоя Литвин рассказала детали об образовании во Франции. Назвала его при этом очень колоритным, но слишком классическим.

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Каково школьное образование во Франции

Литвин рассказала, что директора лицеев и их заместители во Франции должны проживать на территории школы, чтобы наблюдать за школьной жизнью круглосуточно. При этом должны заботиться о комфорте и хорошем состоянии учебного заведения.

В старшей школе большинство дисциплин – по выбору. Учащийся выбирает среди 45 опций совсем несколько, но изучает очень глубоко! Например, если в средней школе – 2 обязательных часа биологии в неделю, то в старшей профильной их будет 32! В неделю!

– сообщила Зоя Литвин.

При этом ошеломила изюминкой о том, что в 18 лет можно окончить школу и поступить в вуз, но академически одаренные учащиеся остаются в школе еще на 2 года. Все для того, чтобы готовиться к поступлению в École normale Superior или другие пять престижных вузов! По словам Литвин, эти 6 учебных заведений считают круче Сорбонны, хотя и не имеют статуса университета, а являются другим особым типом вуза.

Все прибывающие во Францию из-за границы 1 год учатся в адаптационном классе, где изучают французский,

– добавила она.

Также глава ОО рассказала, что Франция – лидер по школьному питанию.

Никакой картошки фри и наггетсов. Рыбка, жареная в сливочном масле, паровые овощи под соусом бешамель, все это украшено долькой лимона и свежей зеленью!

– уточнила Литвин.

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