Украинских учеников назвали одними из самых мотивированных в учебе во время презентации PISA-2022
Источник:Освитория
Украинские школьники не сильно снизили уровень своих знаний за последние годы. Даже несмотря на пандемию коронавируса и полномасштабную войну.
Об этом заявил руководитель директората образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер в ходе презентации результатов исследования PISA-2022.
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Украинских учеников назвали одними из самых мотивированных в обучении
Он заявил, что наше государство имеет лучшие результаты среди стран, которые потратили меньше средств на обучение одного ученика.
Также он отметил высокий уровень цифровизации в Украине.
Шляйхер добавил и то, что украинские школьники заявили о очень высоком уровне принадлежности к школе. По его словам, это признак того, что наши педагоги не только преподают предмет, но и оказывают учащимся эмоциональную поддержку во время войны.
Все же глава вышеупомянутого директората акцентировал, что школьники в Украине нуждаются в улучшении в использовании навыков (в том числе математических) в реальной жизни. И отметил существенную разницу в обучении детей из богатых и менее состоятельных семей.
Вот что мы можем узнать на примере Украины. Даже при таких трудных условиях никогда не следует отступать от образования – это залог лучшего будущего,
– заявил Шляйхер.
- Раньше мы писали, 5 декабря обнародовали результаты PISA-2022 – международного исследования качества образования.
- Оно оценивает способность 15-летних учащихся применять знания и умения по чтению, математике и естественнонаучным дисциплинам в жизни.
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