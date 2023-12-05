Украинских учеников назвали одними из самых мотивированных в учебе во время презентации PISA-2022

5 декабря 2023, 21:32
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Освитория

Украинские школьники не сильно снизили уровень своих знаний за последние годы. Даже несмотря на пандемию коронавируса и полномасштабную войну.

Об этом заявил руководитель директората образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер в ходе презентации результатов исследования PISA-2022.

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Украинских учеников назвали одними из самых мотивированных в обучении

Он заявил, что наше государство имеет лучшие результаты среди стран, которые потратили меньше средств на обучение одного ученика.

Также он отметил высокий уровень цифровизации в Украине.

Шляйхер добавил и то, что украинские школьники заявили о очень высоком уровне принадлежности к школе. По его словам, это признак того, что наши педагоги не только преподают предмет, но и оказывают учащимся эмоциональную поддержку во время войны.

Все же глава вышеупомянутого директората акцентировал, что школьники в Украине нуждаются в улучшении в использовании навыков (в том числе математических) в реальной жизни. И отметил существенную разницу в обучении детей из богатых и менее состоятельных семей.

Вот что мы можем узнать на примере Украины. Даже при таких трудных условиях никогда не следует отступать от образования – это залог лучшего будущего,
– заявил Шляйхер.

  • Раньше мы писали, 5 декабря обнародовали результаты PISA-2022 – международного исследования качества образования.
  • Оно оценивает способность 15-летних учащихся применять знания и умения по чтению, математике и естественнонаучным дисциплинам в жизни.
  • Подробности читайте по ссылке.
Автор: Марія Волошин