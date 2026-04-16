В Украине предложили изменить требования к ученикам

Цели обучения, определенные в Госстандарте образования, недостижимы для большинства украинских учеников. Хотя в условиях войны удалось сохранить образование, но образовательные потери были неизбежны.

Об этом заявил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак в интервью НУШ. И добавил, что не надо быть гением, чтобы это понять.

Как предлагают изменить требования к школьникам?

Гурак говорит: несмотря на предусмотренные Госстандартом требования, нам надо быть реалистами и изменить стандарт.

Он также рассказал, что мониторинг уровня знаний учащихся 6 и 8 классов по украинскому языку и математике свидетельствует об отсутствии провала в знаниях школьников. Однако большинство из них находятся в группе среднего уровня. К слову, мониторинг проводили трижды в течение 2023 – 2025 годов.

Вопрос в понимании целей стандарта по конкретным направлениям. Цель должна быть достижимой. Те недостижимые результаты, которые декларируем в стандарте, могут загонять детей в эту образовательную пропасть,

– убежден Гурак.

Обратите внимание! С 2027 года уже полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.

И добавил, что сбалансирование этого процесса является самым большим вызовом. При этом цели в Госстандарте на время войны стоит пересмотреть и скорректировать.

Чтобы при необходимости можно было больше времени уделить на изучение одной темы совершеннее, вместо того, чтобы изучать 10 тем, но не изучить ни одну, и попасть в результате в эту образовательную пропасть,

– считает глава Государственной службы качества образования.

