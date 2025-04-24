В Украине уменьшилось количество школьников, – Госстат

По состоянию на начало 2024/25 учебного года в учебных заведениях учились 3 743 887 учеников. Это на 4,3% меньше, чем было в предыдущем году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики Украины. Смотрите также Изменит ли МОН подходы к формированию сети лицеев Количество учеников в школах уменьшилось В Госстате также обнародовали важные данные об общем среднем образовании в Украине в 2024 году. 12,3 тысячи учреждений общего среднего образования насчитывали по состоянию на начало 2024/25 учебного года (больше всего – во Львовской области (1077 заведений));

3743,9 тысяч учеников, 72% из них – в городской местности;

305 учеников и 31 учитель приходится на одно заведение общего среднего образования в Украине. Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах. Будут ли закрывать гимназии и начальные школы в Украине В Украине не будут закрывать гимназии и начальные школы в рамках реализации реформы старшей школы "Профильная".

В МОН говорят, что реформа требует реорганизации сети учебных заведений, однако массового закрытия школ не произойдет.

Гимназии и начальные школы (1 – 9, 5 – 9, 1 – 4 классы) не будут закрывать. Однако реформа предлагает изменить тип отдельных учебных заведений. Некоторые из них станут лицеями (будут обучать преимущественно старшеклассников), другие – гимназиями и начальными школами, которые будут собирать детей общины соответствующего возраста.

Начальная школа останется как можно ближе к месту жительства ребенка.