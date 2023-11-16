Программа ООН частично оплатит обеды десяткам тысяч учащихся в Украине
Источник:Osvita.ua
Всемирная продовольственная программа ООН профинансирует 30% ежедневных обедов для школьников. Предложением сможет воспользоваться более 60 тысяч учащихся начальной школы.
К инициативе привлекут 420 школ в 11 областях Украины. Их выбирали по разным критериям, в частности, таким как уровень продовольственной безопасности и количество переселенцев.
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Программа ООН частично оплатит обед десяткам тысяч учащихся
Профинансируют обеды в школах Киевской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской, Одесской и Полтавской областей.
Средства, полученные в рамках программы, школы смогут направить на улучшение качества питания или уменьшение стоимости покрываемых родителями обедов.
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В Украине внедряют реформу системы школьного питания
- В Украине продолжают внедрение реформы школьного питания.
- Она стартовала в 2020 году по инициативе первой леди Елены Зеленской.
- С 1 января 2022 года учащиеся имеют возможность выбирать блюда из обновленного меню.
- Его разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
- В частности, добавил в пищевод шпундру, банош, львовский сырник.
- Меню также предусматривает меньшее количество хлебобулочных изделий, отказ от сахара и соли и увеличение овощей и мяса.
- А недавно правительство согласовало Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023 – 2027 годы.