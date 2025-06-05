Молодежь в армии сможет получать образование без отрыва от службы

Молодежь, которая находится в армии, сможет получать образование без отрыва от службы. Соответствующие изменения содержит согласованный за основу нардепами законопроект №13235.

"За" проголосовали 252 народных избранника. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка.

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Молодежь в армии сможет параллельно получать образование

Документ гарантирует для военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет право на получение образования. Такую возможность получат те воины, которые присоединились к армии путем мобилизации или подписания контракта.

Согласно законопроекту, молодежь, служащая в армии, сможет учиться в вузах и колледжах без отрыва от службы. За такими студентами также будут сохранять место учебы и стипендии на период службы, а на время получения образования – возможности брать для этого отпуск.

Решение направлено на поддержку молодежи, которая защищает государство, а также на мотивацию к прохождению военной службы, обеспечение доступа к образованию и создание условий для дальнейшей самореализации после службы,

– заявили в Раде.

Ранее в Минобороны объясняли, что такое обучение военнослужащих не должно препятствовать выполнению ими обязанностей по занимаемой должности в армии.

Сейчас получать образование во время службы имеют право только защитники среди рядового, сержантского и старшинского ряда, которые служат по контракту, и офицеры, получившие высшее образование по госзаказу и прослужившие срок, равный продолжительности обучения.