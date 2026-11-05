МОН призывает учебные заведения Украины усилить меры безопасности

Министерство образования и науки Украины призвало учебные заведения усилить меры пожарной безопасности и подготовку к чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, чиновники обратили внимание на повреждения образовательной инфраструктуры в результате вражеских ударов и на риски, связанные с эксплуатацией электрооборудования. Соответствующие рекомендации приведены в письме МОН.

Что должны сделать учебные заведения

В ведомстве предлагают провести для учащихся, студентов и сотрудников внеплановые инструктажи по гражданской защите, пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Если есть возможность, привлечь специалистов ГСЧС к практическим занятиям.

Должностным лицам, ответственным за пожарную безопасность, МОН предлагает пройти обучение и проверку знаний.

Руководителям учреждений также предлагается спланировать пути эвакуации, организовать профилактический ремонт электросетей, проверить исправность пожарных кранов и обеспечить техническое обслуживание огнетушителей.

Если в учреждении находятся люди с инвалидностью или другие маломобильные лица, в инструкциях следует предусмотреть порядок действий и пути их эвакуации.

Отдельно МОН подчеркивает необходимость соблюдения правил пожарной безопасности при использовании генераторов и автономных электростанций.

В ведомстве также обращают внимание на запрет загромождать пути эвакуации, пользоваться самодельными удлинителями, которые не соответствуют требованиям безопасности, а также использовать электрообогреватели с нарушением инструкций производителя или там, где их применение запрещено.