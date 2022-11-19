Это опасно: какие проблемы с обучением за границей имеют украинские школьники
Источник:Ольга Шевчук-Клюжева
Из-за полномасштабной войны около полумиллиона украинских детей вынуждены получать образование за границей. Больше всего наших школьников – в Польше: почти 200 тысяч.
Социолингвист, языковед, исследователь Института славистики польской академии наук Ольга Шевчук-Клюжева рассказала об обучении украинских детей за границей. В частности, проблемы, с которыми ученики сталкиваются.
Важно Как учатся украинские школьники за границей и засчитают ли им оценки в Украине
С какими проблемами сталкиваются украинские школьники за границей
Интеграция украинских школьников в национальные системы образования разных стран довольно специфична. Ведь дети попадают в совершенно иноязычную среду. При этом, по словам языковеда, у большинства из них нет возможности изучать украинский язык. Да и связь с украинской образовательной системой практически прервана.
Также она считает, что по окончании этого академического года у украинских детей будут серьезные проблемы с владением украинским языком как родным. И это будет закономерным следствием пребывания в иноязычной среде, убеждена Шевчук-Клюжева. Так что ситуацию, по ее мнению, нужно решать.
Как исправлять ситуацию
Также языковед сообщила, что спрос на украинское образование, например, в Польше просто безумный. Поэтому, по ее мнению, учитывая количество желающих учиться именно в украинских учебных заведениях, общеобразовательных и субботних школ, а также разговорных клубов по всей Польше могло бы быть гораздо больше, чем есть сегодня. Но об этом также должны позаботиться и украинские власти, уверена языковед.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.
Зачтут ли в Украине оценки из европейских школ
В МУШ, по словам Витренко, учится более 10 тысяч школьников из Украины. В этой школе у детей есть возможность "не терять" связь с Родиной. В частности, изучают украинский язык и литературу и историю Украины. Именно эти предметы, которых нет в европейских школах, нужно сдать для получения украинских документов об образовании.
А вот оценки по другим предметам, в частности, точным и естественным наукам, зачтут из европейских школ.
"Повторные" курсы, уточнил чиновник, не предусмотрели. Если ребенок вернется в Украину и пойдет в украинскую школу с нового учебного года, его зачислят в соответствующий класс.