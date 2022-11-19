Это опасно: какие проблемы с обучением за границей имеют украинские школьники

Из-за полномасштабной войны около полумиллиона украинских детей вынуждены получать образование за границей. Больше всего наших школьников – в Польше: почти 200 тысяч.

Социолингвист, языковед, исследователь Института славистики польской академии наук Ольга Шевчук-Клюжева рассказала об обучении украинских детей за границей. В частности, проблемы, с которыми ученики сталкиваются.

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С какими проблемами сталкиваются украинские школьники за границей

Интеграция украинских школьников в национальные системы образования разных стран довольно специфична. Ведь дети попадают в совершенно иноязычную среду. При этом, по словам языковеда, у большинства из них нет возможности изучать украинский язык. Да и связь с украинской образовательной системой практически прервана.

Также она считает, что по окончании этого академического года у украинских детей будут серьезные проблемы с владением украинским языком как родным. И это будет закономерным следствием пребывания в иноязычной среде, убеждена Шевчук-Клюжева. Так что ситуацию, по ее мнению, нужно решать.

Как исправлять ситуацию Также языковед сообщила, что спрос на украинское образование, например, в Польше просто безумный. Поэтому, по ее мнению, учитывая количество желающих учиться именно в украинских учебных заведениях, общеобразовательных и субботних школ, а также разговорных клубов по всей Польше могло бы быть гораздо больше, чем есть сегодня. Но об этом также должны позаботиться и украинские власти, уверена языковед.