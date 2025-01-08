Процедуру признания зарубежного образования украинцев упростят: Рада внесла законопроект

Уже третий год немало школьников-украинцев получают образование в школах за рубежом. И важен вопрос, как его признают в Украине.

С целью упрощения признания результатов обучения, полученных за рубежом гражданами Украины, Верховная Рада предложила внести изменения в закон "О полном общем среднем образовании". Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина".

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Что предусматривает законопроект

Законопроект зарегистрировал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак. Согласно ему, планируется дополнить статью 6 закона "О полном общем среднем образовании", что предоставляет гражданам Украины право на признание результатов обучения, полученных за рубежом. Исключением являются знания полученные в учебных заведениях, которые не относятся к государству-агрессору или государству-оккупанту.

Бабак отмечает, что значительная часть граждан Украины продолжает проживать за рубежом и получать образование там. А действующий в Украине механизм признания таких результатов является недостаточным и не соответствует современным требованиям.

Главные изменения, внесены в законопроект, предусматривают, что граждане Украины смогут подтвердить свои результаты обучения, полученные как путем формального, так и неформального образования в учреждениях. Порядок признания будет регулироваться Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, законопроект имеет целью создать правовые основания для урегулирования процесса признания образования, полученного гражданами Украины за рубежом.

Это важно, поскольку создает возможности для тех, кто получает образование за пределами Украины и позволяет легче интегрировать такие образовательные результаты в украинскую образовательную систему.

В частности, это может поощрить возвращение на Родину украинцев и продолжить получение образования в украинских вузах.