Образовательные субвенции будут начислять по-новому: правительство одобрило изменение в формулу

Украинское правительство утвердило распределение образовательной субвенции на следующий 2025 год. Также оно внесло изменения в формулу распределения.

Министерство образования и науки 5 декабря сообщило, что Кабинет Министров Украины внес изменения в формулу распределения образовательной субвенции между местными бюджетами и утвердил распределение на январь – август 2025 года, пишет 24 Канал.

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Какие изменения в субвенции внесло правительство

Постановление "Некоторые вопросы распределения образовательной субвенции на 2025 год" правительство утвердило 5 декабря 2024 года.

Что такое образовательная субвенция Это основной источник заработной платы учителей в учреждениях общего среднего образования. Она поступает из государственного бюджета местным бюджетам, из которых выплачивают зарплаты учителям.

Распределение субвенции на сентябрь – декабрь 2025 года будет проведено после запуска и обновления данных по количеству учащихся в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) 2.0.

Основные изменения в формуле начисления и распределения касаются:

расчет образовательной субвенции на январь – август 2025 года будет исходить из количества учащихся всех типов учреждений общего среднего образования по состоянию на 1 ноября 2024 года; в дальнейшем, с 1 сентября 2025 года, будет добавлено количество учащихся коммунальных и частных учреждений общего среднего образования с количеством учащихся, не менее 45 человек. Но это не касается начальных и специальных школ (в последних учатся ученики с особыми образовательными потребностями).

Поскольку маленькие школы, где учится менее 45 учеников, а в одном классе 5 – 6 учеников, признаны неэффективными – дети не получают должного уровня взаимодействия друг с другом.

В таких школах есть ряд проблем:

школы и не обеспечены учителями в полной мере;

часто учителя не могут набрать достаточное количество часов по своему профильному предмету, чтобы получать достаточную зарплату;

есть практика преподавания некоторых предметов непрофильными учителями.

Это все влияет на снижение качества образования в селах, о чем свидетельствуют результаты ВНО (НМТ) и международного исследования PISA.

Такое решение направлено на стимулирование местных органов самоуправления обеспечивать качественное образование ученикам общин, в частности в больших школах, которые, как правило, лучше обеспечены учителями и учебным оборудованием.