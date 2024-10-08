Минобразования запустило горячую линию для студентов, получивших гранты

Для студентов, получивших образовательные гранты заработала горячая линия Минобразования. Здесь можно проконсультироваться, уточнить и получить ответы на вопросы.

Министерство образования предоставило студентам возможность информационной поддержки по государственным грантам на обучение. Подробнее о графике работы горячей линии пишет Освіта.UA.

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Когда работает горячая линия

Горячая линия для получения консультаций и справок для студентов работает по телефону: 0-(800)-50-45-70.

Служба работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу – с 9:00 до 16:00.

Для студентов доступна и электронная почта. Обратиться с вопросами могут написав письмо на электронную почту grant_mon@mon.gov.ua.

Важно! Консультационная поддержка МОН в виде работы горячей линии будет работать до 5 ноября 2024 года.

Как получить образовательный грант

Напомним, что с 15 сентября по 5 ноября функционирует возможность подачи на грант сообщение о сертификате на обучение тоже поступит на приложение. В случае согласия нужно наложить свою Дія.Підпис.

Средства государственного гранта будут начисляться в два платежа: I-й платеж – до 1 декабря 2024 года, II-й платеж – до 1 апреля 2025 года.

Подать заявку на грант может студент / студентка самостоятельно (без участия одного из родителей или законных представителей).