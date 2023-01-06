КНУ имени Шевченко получил значительные разрушения из-за обстрелов: в вузе просят о помощи

31 декабря 2022 года ракетная атака нанесла значительные разрушения зданиям Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В частности, пострадал Выставочный кампус вуза.

В вузе просят о финансовой помощи на восстановление. Ведь это не первый обстрел, заделший учебные заведения.

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КНУ имени Шевченко просит о помощи

Ректор университета Владимир Бугров рассказал, что орпусы университета значительно повредили ракетные обстрелы – 1 марта, 10 октября и 31 декабря. Однако стены этих построек спасли жизнь тысячи людей.

При этом ректор уточнил, что для восстановления зданий нужны значительные средства. Только в центре Киева для устранения разрушений нужно около 90 миллионов, ведь там есть памятники архитектуры. Государство не может полностью профинансировать восстановление. Со средствами помогают благотворители. Однако этого не всегда достаточно.

Как учатся в КНУ студенты

Работу КНУ имени Шевченко не останавливал с 24 февраля. С 4 апреля обучение возобновили – студенты начали учиться онлайн. Также в вузе успешно провели итоговую аттестацию и организовали вступительную кампанию. С 1 сентября возобновили офлайн-обучение на многих факультетах. Университет, к слову, имеет бомбоубежище.

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Поиск финансирования

Часть средств выделили на восстановление из фонда вуза, но этого недостаточно. Поэтому вуз объявил сбор. Выш имеет официальные счета. На главной странице есть ссылка "Отстроим университет". Там можно задонатить деньги.

Собрание объявили 1 января. Уже собрали более 2 миллионов гривен.

Мировые университеты также объявили сбор для КНУ. Присоединиться просят и всех небезразличных.